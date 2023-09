Erfolge in den 90ern

*NSYNC feierten in den späten 90ern und frühen 2000ern mit Hits wie «Bye Bye Bye» oder «It's Gonna Be Me» grosse Erfolge. Die Boygroup hatte sechs Top–10–Hits in den Billboard–Charts. Die Band, die sich 2002 auflöste, feierte schon 2018 eine Reunion: für eine Partie «Never Have I Ever» in der «Ellen DeGeneres Show».