Timon Krauses letzter Tanz bei «Let's Dance»

Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (36) zeigten einen Quickstep mit einer anspruchsvollen Choreografie. Motsi Mabuse war ein Fan von der Geschichte, die die beiden, mit ihrer Verkleidung als gealtertes Paar, auf dem Tanzparkett erzählten. «Ich hatte die Hand an der Zehn, doch dann kam ein kleiner Taktfehler», schaute Llambi ganz genau hin. Dafür gab es drei mal neun Punkte. Beim Paso Doble holte Ekaterina Leonova den Stierkämpfer aus dem Mentalisten heraus. Den Juroren fiel auf, dass Timon Krause zwischendurch etwas an Stabilität verlor, doch die Leidenschaft kam an. Dafür kamen weitere 27 Punkte zusammen.