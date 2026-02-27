Timothée Chalamet hat Angst, sich zu verlieren

Für seine Rolle ging Chalamet an körperliche Grenzen. Er trug Kontaktlinsen mit bis zu minus sechs Dioptrien, um seine Sicht absichtlich zu verschlechtern, darüber kamen echte Brillengläser. Täglich stundenlange Maskenarbeit mit Prothesen und Pockennarben gehörte ebenfalls zum Programm – bis sich Chalamet eine Augenentzündung einfing. «So absurd das klingt: Das war auch ein Moment, in dem ich gemerkt habe, wie weit ich bereit bin zu gehen – und wo meine Grenze ist», so der Schauspieler.