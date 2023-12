Timothée Chalamet in «Wonka»: Ein süsser Genuss für die Feiertage

Timothée Chalamet (27) tritt mit seiner Rolle als Willy Wonka in die Fussstapfen von Gene Wilder (1933–2016), der den charmanten und verspielten Schokoladenmacher 1971 in «Charlie und die Schokoladenfabrik» verkörperte, und Johnny Depp (60), der ihm 2005 in Tim Burtons (65) gleichnamigen Film eine gewisse Unnahbarkeit und Exzentrik verlieh. Der junge Hollywood–Star verleiht dem Chocolatier dabei einnehmenden Charme und einen kindhaften Pathos – und ziemlich viele Tanz– und Gesangseinlagen. Er bewegt sich fast elfenhaft und verschmitzt, und wirkt auf gewisse Weise auch etwas weltfremd und verträumt. Dabei fragt man sich zunehmend, was im weiteren Lebenslauf des Chocolatiers passiert sein muss, um ihn später zu dem Wonka zu machen, den wir aus den vorherigen Filmen und dem Kinderbuchklassiker von Roald Dahl kennen?