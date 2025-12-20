Timothée Chalamet löst Rätsel um angebliches Rap-Alter-Ego

In einem neuen Musikvideo zum Remix des Songs «4Raws» spielt Chalamet direkt mit den Verschwörungstheorien der letzten Wochen. Zu Beginn des Clips ist – ganz im Stil von EsDeeKid – nur die Augenpartie eines Mannes hinter einer Sturmhaube zu sehen. Doch dann zieht der Schauspieler die Maske herunter und rappt selbst: «It‹s Timothée Chalamet chillin›, trying to stack $100 million.»