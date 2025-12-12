Timothée Chalamet reagiert auf Rapper-Gerüchte

Der Star heizt die Spekulationen an

Dass die Theorie überhaupt solche Ausmasse annehmen konnte, liegt auch an Chalamet selbst. Unter einem Instagram–Post zu dem Thema kommentierte er lediglich ein Augen–Emoji – was die Fans natürlich als Bestätigung interpretierten. Zudem sind Videos von dem jungen Chalamet, in denen er als «Lil Timmy Tim» rappt, bereits Kult im Netz. Wie das Magazin «GQ» schreibt: «Wenn irgendein Hollywood–Star sich heimlich als anonymer nordenglischer Rapper inszenieren würde, dann wäre es Chalamet.»