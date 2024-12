Timothée Chalamet überzeugt im lässigen Rockstar-Look

In der Brusttasche seiner Lederjacke fand sich eine schwarze Sonnenbrille mit der weissen Aufschrift «Bob Dylan» wieder. Dazu kombinierte Chalamet schwarze Stiefel, die an die kubanischen Absätze erinnerten, die der US–amerikanische Singer– und Songwriter Bob Dylan (83) Mitte der 1960er Jahre regelmässig trug. Auch der Bart des Schauspielers erinnerte an den heute 83–jährigen Musiker, der auf Konzerten oftmals mit einem schmalen Schnurrbart auftrat.