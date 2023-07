Timothée Chalamet und Adam Sandler spielen eine Runde Basketball

Ungewöhnlicher Anblick auf einem öffentlichen Basketballplatz in New York: Timothée Chalamet (27) und Adam Sandler (56) zeigen mit ein paar Freunden vollen Körpereinsatz. Das US-Magazin «People» und andere US-Medien veröffentlichten Paparazzi-Bilder des prominent besetzten Matches. Ob die beiden Stars in einem Team oder gegeneinander spielten, lässt sich aus den Fotos nicht ganz klar ablesen.