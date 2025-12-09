Timothée Chalamet und Kylie Jenner strahlen die Krisengerüchte weg

In den vergangenen Wochen spekulierten US–Medien über eine Krise bei Reality–Star Kylie Jenner (28) und Schauspieler Timothée Chalamet (29). Doch am Montagabend entkräfteten die beiden alle bösen Gerüchte und zeigten sich innig bei der Premiere seines neuen Films «Marty Supreme» in Los Angeles. Sie strahlten sich an und umarmten sich immer wieder. Auch mit ihren Looks setzten sie das unübersehbare Statement, dass sie zusammengehören: Sie erschienen in aufeinander abgestimmten, leuchtend orangefarbenen Ensembles von Chrome Hearts.