Timothée Chalamet und Kylie Jenner teilen sich angeblich ein Zuhause

Seit drei Jahren gehen Schauspielstar Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) als Paar durchs Leben. Wie das US–Portal «Page Six» erfahren haben will, leben die Stars angeblich auch bereits seit einem Jahr unter einem Dach zusammen. Zwar haben sie noch nicht den Bund fürs Leben geschlossen, doch laut einem Insider verhalten sie sich «im Grunde» wie ein Ehepaar. «Es ist im Prinzip so, als wären sie schon längst verheiratet», verrät die Quelle.