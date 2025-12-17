Timothée Chalamet und seine Mutter im schrillen Partnerlook

Die Idee für Orange als Marketing–Farbe kam von Chalamet selbst

Timothée Chalamet präsentierte den leuchtenden Orangeton bereits bei einem inzwischen viral gegangenen Marketing–Meeting mit der Produktionsfirma A24 im November, in dem er eine satirische, bewusst exzentrische Version seiner selbst spielte. Ein Künstler, der mit Chalamet zusammenarbeitete, soll rund ein halbes Jahr benötigt haben, um den Farbton exakt nach seinen Vorstellungen zu entwickeln. Der Schauspieler selbst bezeichnete ihn wörtlich als «Hardcore Orange».