Timothy Busfield stellt sich: «Kleinen Jungen nichts getan»

US–Marshals waren auf der Suche nach Timothy Busfield

Wie kürzlich bekannt wurde, war gegen Busfield, der unter anderem für eine Rolle in «The West Wing» bekannt ist, in Albuquerque ein Haftbefehl wegen zweier Fälle von sexuellem Kontakt mit Minderjährigen und Kindesmissbrauch ausgestellt worden. Wie etwa der «Hollywood Reporter» unter Berufung auf die Polizei berichtet hatte, soll es Ermittlungen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von zwei Jungen am Set von «The Cleaning Lady» geben.