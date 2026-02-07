Timothy Busfield wegen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt

Bregman betonte auf Facebook, dass jedoch weiterhin die Unschuldsvermutung gelte. «Der Fall wird den üblichen gerichtlichen Verfahren folgen und voraussichtlich vor Gericht verhandelt werden. Die Anklage wird von der Special Victims Unit der Staatsanwaltschaft des Bernalillo County geführt», gab er zudem bekannt. Weiter hiess es, dass «der Schutz von Kindern für seine Behörde weiterhin oberste Priorität» besitzen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft werde «alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Kinder zu schützen und Gerechtigkeit für die Opfer zu gewährleisten».