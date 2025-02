Timur Ülker: «Ich ziehe mich aus der Reality-Welt zurück»

Haben Sie eine Idee, warum es für Sie am Ende nicht mehr gereicht hat?

Ülker: Ganz ehrlich, ich habe natürlich viele Dinge in meinem Kopf, aber am Ende stecke ich nicht in den Köpfen der Zuschauer und natürlich auch nicht in denen der Produktion – die haben ja auch immer so ein bisschen redaktionelle Mitsprache. «Nobody's Perfect» und das ist auch gut so, das macht uns alle perfekt. Ich habe festgestellt, dass ich mich in dieser Reality–Welt gar nicht so wohlfühle. Und hiermit ziehe ich mich auch aus der Reality–Welt zurück. Es war ein kometenhafter Einstieg und hiermit ziehe ich mich zurück.