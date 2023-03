Mit ihren Söhnen am Set - und im Film

Ruland und Schweiger seien bis heute gute Freunde. Am Set hätten sich die beiden viel unterhalten, da sie beide Familienmenschen seien. Rulands Söhne Jahvis (18) und Vidal (12) seien ebenfalls bei den Dreharbeiten dabei gewesen und seien sogar im Film zu sehen: «Til hat sich super gekümmert, er kann einfach wahnsinnig gut mit Kindern umgehen und meinte dann plötzlich: ‹Tina, die zwei müssen mit in den Film.› Und jetzt sind meine beiden Söhne tatsächlich das erste Mal mit mir in einem Film zu sehen.»