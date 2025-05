Tina Ruland kann von ihrer Schauspielerei nicht leben

Insgesamt spielte Ruland in ihrer langen Karriere bereits in mehr als 70 Film– und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in den Kinofilmen «Harte Jungs» (2000) und auch in der Fortsetzung «Manta Manta – Zwoter Teil» (2023). Auch in namhaften Serien und Reihen wie «Das Traumschiff», «Der Staatsanwalt», «Ein Fall für zwei» oder dem «Tatort» wirkte Ruland mit. Neben ihrem schon erwähnten Einsatz in der 15. Staffel des RTL–Dschungelcamps «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (2022) war sie ausserdem schon in den Formaten «Let's Dance» (2018) und der ProSieben–Spielshow «Destination X» (2024) zu sehen.