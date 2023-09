Tina Ruland mit Verband im «Fernsehgarten»: Der Kater hat sie gebissen

Kater Zazou ist angefahren worden

Der TV–Star habe demnach seine beiden Katzen miauend am vergangenen Freitag vor der Haustür gefunden. «Mein Kater Zazou ist angefahren worden, hat sich nach Hause geschleppt. Ich habe ihn vorsichtig auf den Arm genommen, aber sein Schmerz muss so gross gewesen sein, dass er mich in seiner Verzweiflung in den Finger gebissen hat.»