Seit fünf Jahren Single

Tina Ruland über Online-Dating: «Bin kein Fan» von Tinder und Co.

Auch Promis wie Tina Ruland haben in Sachen Dating gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Was jedoch Plattformen wie Tinder und Bumble anbelangt, so kann die Schauspielerin klar sagen: «Ich bin kein Fan.»