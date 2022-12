Tina Turners Sohn Ronnie mit 62 Jahren gestorben

Nicht der erste Verlust für Tina Turner

Die Sängerin ist Mutter von zwei leiblichen und zwei adoptierten Kindern. Ihr Sohn Craig Turner starb am 3. Juli 2018 im Alter von 59 Jahren in Los Angeles. Er nahm sich damals selbst das Leben. Tina Turner war 18 Jahre alt, als er zur Welt kam. Sein Vater war der Saxophonist Raymond Hill (1933-1996), der mit Ike Turners Band Kings of Rhythm auftrat.