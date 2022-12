Die perfekte Foundation für diesen Look fühlt sich leicht an - wie eine zusätzliche Hautschicht - und hat ein mattes Finish. Bei Bedarf mit Concealer nacharbeiten, um zum Beispiel Augenringe oder Hautunreinheiten zu verdecken. Das sorgt für ein makelloses, ebenmässiges Hautbild. Einige grosszügige Tupfer rosafarbener Blush auf den Wangenknochen sowie auf der Nase auftragen und verblenden. Zum Schluss einen schimmernden Highlighter für Wangenknochen, Nasenrücken, Lippenbogen und in den Augenwinkeln verwenden.