Tipps für einen nachhaltigen Kleidungskonsum

Pflegeleicht statt pflegeintensiv

Den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren, fängt schon beim Waschen an. Viele Kleidungsstücke brauchen oft gar nicht so oft einen Waschgang wie ihnen zugemutet wird. Oft reicht es auch einfach, den Pullover, das T–Shirt oder die Jeans kurz an der frischen Luft auszulüften, wenn keine Flecken zu sehen sind. Wenn doch eine Wäsche nötig wird, kann man, um Energie und Wasser zu sparen, auch eine Kaltwäsche wählen, und danach auf den Trockner verzichten. Weniger zu waschen, spart zudem Zeit im Alltag. Weniger Wäsche aufhängen und bügeln, klingt doch gut?