Tipps: Wie kann ich den Missbrauch von Online-Konten verhindern?

Auf dem Laufenden und der Hut bleiben

Um sich zu informieren, ob die eigenen Daten geleakt wurden und so andere Accounts möglicherweise in Gefahr schweben, hilft die Seite «Have I been pawned». Hier gibt man seine E-Mail-Adresse ein und der Service gleicht sie mit öffentlich zugänglichen Datenleaks ab. Sind die eigenen Informationen Teil des Leaks, sollte man auf der entsprechenden Seite umgehend seine Login-Daten oder -Methode ändern.