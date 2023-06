«Titan»-Tragödie: James Cameron trauert um langjährigen Freund

«Titanic»-Regisseur Cameron erklärte «ABC News» zur «Titan», viele Menschen in der Community seien «sehr besorgt über dieses U-Boot» gewesen, das Unternehmen sei gewarnt worden. Der Filmemacher fügte hinzu, er sei geschockt «von der Ähnlichkeit zur ‹Titanic›-Katastrophe selbst, bei der der Kapitän wiederholt vor Eis vor seinem Schiff gewarnt wurde und er dennoch in einer mondlosen Nacht mit voller Geschwindigkeit in ein Eisfeld fuhr und viele Menschen dadurch starben.» Dass sich nun bei all den Tauchgängen auf der ganzen Welt eine ganz ähnliche Tragödie abspielte, bei der Warnungen unbeachtet blieben, genau an derselben Stelle, sei «wirklich ziemlich surreal», so Cameron.