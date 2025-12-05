«Titanic»-Bösewicht Billy Zane trauert um seine Mutter Thalia

In seinem emotionalen Nachruf würdigt Zane seine Mutter als «Dynamo mit unglaublichem Humor, grossartigem Geschmack und kreativer wie emotionaler Unterstützung» für Familie, Freunde und Wegbegleiter. Thalia Zane sei «mit uns allen im Schlepptau vorangegangen», schreibt er. Ihre Persönlichkeit fasste er in einem weiteren Satz zusammen: Sie sei «eine grossartige Dame, eine wunderbare Mutter und eine loyale und liebevolle Ehefrau über 67 Jahre» gewesen.