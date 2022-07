«Titanic»-Schauspieler David Warner ist tot

Trauer um David Warner (1941-2022): Der britische Schauspieler ist am 24. Juli im Alter von 80 Jahren in London gestorben. Das hat seine Familie «schweren Herzens» der BBC bestätigt: «Wir, seine Familie und Freunde, werden ihn sehr vermissen und ihn als einen gutherzigen, grosszügigen und mitfühlenden Mann, Partner und Vater in Erinnerung behalten.» Warner litt an einer Krebserkrankung, habe seine Diagnose aber stets mit Fassung getragen, erklärte seine Familie in dem Statement weiter.