Musical-Hit mit Ariana Grande

Titel enthüllt: So heisst die Fortsetzung von «Wicked» offiziell

In einem Jahr soll die Fortsetzung von «Wicked» in die Kinos kommen. Doch Teil zwei der von Anfang an als Doppelschlag geplanten Musical–Adaption wird nicht einfach «Wicked 2» heissen. So lautet der offizielle Titel.