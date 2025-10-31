Titelentzug durch König Charles: Wie geht es für Andrew nun weiter?

Autor und Historiker Andrew Lownie sieht in den drastischen Massnahmen einen längst überfälligen Schritt – aber keineswegs das Ende der Affäre. «Ich denke nicht, dass das alles ist. Es werden noch viele weitere Enthüllungen kommen, aber zumindest ergreifen sie jetzt entschlossene Massnahmen.» Die Unruhe in der Öffentlichkeit werde somit aber nicht vollständig beseitigt werden können.