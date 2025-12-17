Tobias Krell alias «Checker Tobi» ist Vater geworden

Als frischgebackener Vater beginne er nun sogar zu verstehen, warum manche Eltern unbedingt ein Foto von ihm machen wollen. «Es passiert mir immer wieder, ich werde sehr oft angesprochen und dann ist sofort das Handy da und es wird gar nicht gefragt. Leute kamen schon in mein Auto rein.» Das habe ihn oft irritiert. Dennoch stellt er sich als Vater wohl anders vor. Er habe «eine grosse Liste von Dingen, wie ich nicht sein will».