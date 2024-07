Tobias Moretti: Der Star einer echten Künstlerfamilie

Tochter Antonia Moretti

Zuletzt war Tobias Moretti etwa mit seiner Erstgeborenen, Antonia Moretti (geb. 1998), in der Fortsetzung des Thrillers «Der Gejagte – Im Netz der Camorra» (2024) zu sehen. Auch im vorangegangenen TV–Zweiteiler «Im Netz der Camorra», der im September 2021 im ZDF ausgestrahlt wurde, spielte sie schon an seiner Seite. Dafür gab es 2022 die Romy in der Kategorie «Entdeckung weiblich». 2016 war Antonia Moretti bereits im Zweiteiler «Das Sacher. In bester Gesellschaft» zu sehen, 2018 im deutsch–österreichischen Serien–Hit «Der Pass» und seit 2020 spielt sie die Alina in der «Landkrimi»–Reihe. «Sie studiert Physiotherapie», erzählte Tobias Moretti noch 2021 im Interview mit spot on news, doch inzwischen dürften die Weichen auf Schauspielerei gestellt sein.