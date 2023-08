Tobias Moretti tritt im Rollstuhl bei den Salzburger Festspielen auf

Keine Festspiele ohne Moretti?

Die Salzburger Festspiele sind mittlerweile kaum vorstellbar ohne Moretti. So gab er unter anderem zwischen 2002 und 2005 in «Jedermann» den Guten Gesell/Teufel. Ebenfalls 2005 feierte er in der titelgebenden Hauptrolle Premiere in Franz Grillparzers «König Ottokars Glück und Ende». In «Die Entführung aus dem Serail» war Moretti 2013 Bassa Selim und von 2017 bis 2020 spielte er selbst den Jedermann.