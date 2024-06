Tobias und Antonia Moretti als Vater und Tochter in «Der Gejagte»

Was im TV–Zweiteiler «Im Netz der Camorra» passierte

Der neue Thriller knüpft an die Geschehnisse in den beiden Vorgängerteilen an: Weingutsbesitzer Matteo DeCanin (Tobias Moretti) führt mit Ehefrau Stefania (Ursina Lardi, 53) und Tochter Laura (Antonia Moretti) ein glückliches Leben in Südtirol. Als eines Tages Matteos alter Bekannter Nino Sorrentino (Fabrizio Romagnoli, geb. 1969) bei ihm auftaucht, wird der heutige Familienvater mit seiner dunklen Mafia–Vergangenheit konfrontiert. Das Leben der Familie wird ins Chaos gestürzt...