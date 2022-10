Tobin Bell: Original Jigsaw kehrt für «Saw 10» zurück

In dem bahnbrechenden Torture-Porn «Saw» verkörperte Tobin Bell 2004 erstmals den Bauingenieur John Kramer. Nachdem er einen Selbstmordversuch überlebt hatte, wurde der todkranke Ingenieur zu dem Mörder Jigsaw. Er sperrt Verbrecher und Menschen, die den Wert des Lebens nicht zu schätzen wissen, in perverse Fallen. Um ihr Leben zu retten, müssen sie sich oder andere schwer verletzen. So will der Killer ihnen zeigen, was es bedeutet, zu leben. In «Saw III» stirbt John Kramer schliesslich. Doch etliche Nachfolger führen sein mörderisches Werk fort.