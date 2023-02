Tochter Chloe Lattanzi über die letzten Worte von Olivia Newton-John

Staatliche Gedenkfeier am 26. Februar

Für die verstorbene britisch-australische Sängerin und Schauspielerin wird am 26. Februar eine offizielle staatliche Gedenkfeier in der Hamer Hall im Arts Centre in Melbourne abgehalten, bei der sich Fans verabschieden können. Die Veranstaltung wurde zusammen mit der Familie von Newton-John organisiert, die ein entsprechendes Angebot der Regierung angenommen hatte.