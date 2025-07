Tochter erinnert mit rührendem Post an ihren Vater Julian McMahon

Seine bekanntesten Rollen

Julian McMahon, der in Sydney geboren wurde und dessen Vater William McMahon australischer Premierminister war, machte sich in Hollywood mit mehreren Rollen einen Namen. Er spielte etwa von 2003 bis 2010 Dr. Christian Troy in der Serie «Nip/Tuck». In «Charmed – Zauberhafte Hexen» verkörperte er von 2000 bis 2005 die Rolle des Cole Turner, den Schwarm von Alyssa Milanos (52) Figur Phoebe. In den Superheldenfilmen «Fantastic Four» (2005) und «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» (2007) war er als Bösewicht Victor von Doom zu sehen. Seine letzte Fernsehrolle spielte er in der Netflix–Serie «The Residence», die kürzlich nach nur einer Staffel abgesetzt wurde.