Tochter Molly macht Liam Gallagher von Oasis zum Opa

Das Paar verrät mit dem Beitrag, dass sein Kind den Namen Rudy trägt und ein Junge ist. Einem Bild, auf dem ein Buch mit hellblauen Streifen abgebildet ist, sind die Angaben «Rudy» und «September 2025» zu entnehmen. Das Baby ist also wohl schon im vergangenen Monat zur Welt gekommen. Im beigefügten Kommentar zitieren die jungen Eltern zu einem hellblauen Herzchen den Song–Klassiker «A Message to You, Rudy» (dt. «Eine Botschaft an dich, Rudy») der Skaband The Specials.