Tochter Molly macht Liam Gallagher von Oasis zum Opa

Oasis–Sänger Liam Gallagher (53) durfte sich offenbar schon vor wenigen Wochen über einen ganz besonderen Moment in seinem Leben freuen – der berühmte Musiker ist mittlerweile auch Grossvater. Das hat seine Tochter Molly Moorish–Gallagher (27) indirekt auf Instagram mitgeteilt. Sie zeigt auf der Social–Media–Plattform, dass sie Mutter geworden ist.
Es ist ein Junge
Moorish–Gallagher und ihr Partner, der Fussballspieler Nathaniel Phillips (28), haben mehrere Fotos veröffentlicht. Auf einer der Aufnahmen liegt ihr Kind in einer Babyschaukel, ein anderes zeigt den stolzen Papa mit dem Nachwuchs auf dem Arm. Das Baby trägt auf dem Bild einen roten Pullover mit einem grossen «R».
Das Paar verrät mit dem Beitrag, dass sein Kind den Namen Rudy trägt und ein Junge ist. Einem Bild, auf dem ein Buch mit hellblauen Streifen abgebildet ist, sind die Angaben «Rudy» und «September 2025» zu entnehmen. Das Baby ist also wohl schon im vergangenen Monat zur Welt gekommen. Im beigefügten Kommentar zitieren die jungen Eltern zu einem hellblauen Herzchen den Song–Klassiker «A Message to You, Rudy» (dt. «Eine Botschaft an dich, Rudy») der Skaband The Specials.
In den Kommentaren freuen sich nicht nur viele Followerinnen und Follower für das Paar, auch einige Familienmitglieder gratulieren. Molly Moorish–Gallaghers Brüder Gene (24) und Lennon Gallagher (26) posten Herz–Emojis, während ihre Mutter Lisa Moorish (53) von ihrem «wunderschönen Enkelsohn» schwärmt – und über einen kurzen Clip von Schauspieler Joseph Gilgun (41) aus der Serie «Misfits» lacht, den ihre Tochter ebenfalls geteilt hat. «Ich bin Rudy, ich bin neu», sagt Gilgun darin.