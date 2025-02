Tochter Rumer: Bruce Willis geht es «grossartig»

«Am meisten Angst vor Bränden»

Seine älteste Tochter Rumer erzählte nun im Gespräch mit Kaye Adams (62) und Judi Love (44): «Ihm geht es grossartig. Ich denke, wie viele Menschen in Kalifornien haben wir alle am meisten Angst vor Bränden und wollen sicherstellen, dass alles in Ordnung ist.» Erst am Donnerstag, 16. Januar, hatte Willis' Frau Emma (46) auf ihrem Instagram–Account ein Schwarz–Weiss–Video veröffentlicht, in dem Willis in einem seltenen Auftritt den Einsatzkräften bei der Feuerkatastrophe dankte. In der Bildunterschrift schrieb sie: «Wenn Bruce einen Ersthelfer entdeckte, verpasste er nie die Gelegenheit, seine Dankbarkeit mit einem herzlichen Händedruck und einem ‹Danke für Ihre Dienste› zu zeigen. Gestern war es nicht anders.»