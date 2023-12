Tochter von Busy Philipps erleidet Krampfanfall im Videochat

US–Schauspielerin Busy Philipps (44) hat in ihrem Podcast «Busy Phillipps Is Doing Her Best» von einem dramatischen Moment als Mutter erzählt. Ihre 15–jährige Tochter Birdie habe am Wochenende einen Krampfanfall erlitten, den sie live via Facetime miterleben musste. Ihr Ex–Ehemann, der Drehbuchautor und Regisseur Marc Silverstein (52), und Vater ihrer Töchter Birdie und Cricket (11), habe einen Anruf erhalten und sofort nach ihr geschrien. Am Telefon hätten sich anschliessend erschreckende Bilder gezeigt: