TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer (39) hat an seine verstorbene Tochter erinnert. Das Mädchen wäre drei Jahre alt geworden. Im November 2020 ist sie im Alter von nur neun Monaten an einer Krebserkrankung gestorben. Auf Instagram teilte Wimmer mit einem Bild seines Kindes nun emotionale Worte. «Wenn ich am heutigen Tag meine Augen schliesse, sehe ich bunte Ballons, die über einem mit Blumen geschmückten Tisch schweben auf dem ein Kuchen mit brennenden Kerzen steht, welche darauf warten ausgepustet zu werden (...)», schreibt er unter anderem. «Es ist ein so wundervolles Bild vor meinen Augen, dass ich sie gar nicht wieder öffnen möchte.»