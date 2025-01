Tochter von Loriot: Susanne von Bülow stirbt mit nur 66 Jahren

Gemeinsam mit ihrer Schwester verwaltete sie zudem das künstlerische Erbe ihres berühmten Vaters. Die studierte Grafikerin arbeitete zunächst im Diogenes–Verlag und lernte später Restauration. 30 Jahre lang pendelte sie zwischen dem Elternhaus in Ammerland und Italien, bevor sie sich ganz in Bayern niederliess. Nach Informationen der Zeitung wird Susanne von Bülow im Familiengrab auf dem Friedhof an der Berliner Heerstrasse neben ihrem Vater beigesetzt werden.