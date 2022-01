Tochter von Meat Loaf: Amanda Aday erinnert an ihren Vater

Die Tochter von Meat Loaf (1947-2022), Amanda Aday (41), erinnert an ihren verstorbenen Vater. Der Rocker, der als Marvin Lee Aday geboren wurde, starb am Donnerstag (20. Januar) mit 74 Jahren. In seinen letzten Stunden waren laut seinem Agenten seine Frau Deborah, seine Töchter Amanda und Pearl (47) sowie mehrere enge Freunde bei ihm. Tochter Amanda erzählte dem «People»-Magazin nun, wie es war, mit dem Musiker aufzuwachsen. Sie sei mit ihrem Vater um die Welt gereist. Die Tochter des «Bat Out of Hell»-Interpreten erinnere sich an Touren in Arenen, das Aufwachsen in Tourbussen und «all diese erstaunlichen Erfahrungen». War ihr Vater jedoch zu Hause, sei er «nur Papa» und «kein Meat Loaf mehr» gewesen.