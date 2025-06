Tochter von Prinzessin Märtha Louise mischt bei «Die Verräter» mit

Auch das norwegische Fernsehen TV 2 hat die Teilnahme von Leah Behn an der kommenden Staffel bestätigt. Dort wird sie als Influencerin vorgestellt, die seit ihrer Kindheit im Rampenlicht stehe. «Das ist jedoch das erste Mal, dass wir sie in einer Reality–Wettbewerbsshow sehen.» Die 20–Jährige selbst wird mit folgenden Worten zitiert: «Ich habe beschlossen, etwas völlig Neues auszuprobieren. Ich weiss nicht, was mich erwartet. Ich bin dabei, um mich selbst herauszufordern, und ich habe die anderen Staffeln gesehen. Aber es ist so unvorhersehbar, und sie schaffen es wirklich, jede Staffel einzigartig zu machen.»