2019 war ihr Sohn Karl Bagusat nach einem tragischen Verkehrsunfall mit 26 Jahren gestorben. «Wir haben ihn natürlich erwähnt», erklärte die Gräfin. Fotos zeigen die Brautmutter in einem blauen Ensemble aus Jacke und Kleid. Die Braut hatte sich in ein weisses Kleid mit Spitzenoberteil in Blüten-Optik und schlichtem Rock geworfen. Bräutigam Alexander Bergmann trug einen Cutaway.