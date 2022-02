«Tod auf dem Nil»: Ein Skandal überschattet die Neuverfilmung

Mit Krimis macht man in Deutschland selten etwas falsch, wie die zahlreichen «Tatort»- und «Polizeiruf»-Reihen seit Jahrzehnten eindrucksvoll beweisen. Die ungekrönte Königin der Whodunit-Unterhaltung kam aber aus England und hörte auf den Namen Agatha Christie (1890-1976). Eines ihrer berühmten Werke um Meisterdetektiv Hercule Poirot, «Tod auf dem Nil» von 1937, kommt am 10. Februar in neuem Gewand ins Kino - mit massiverer Verspätung als ihr weltberühmter «Orient Express». Für die Kino-Verzögerung war jedoch keine Lawine verantwortlich, über die Produktion brach etwas anderes herein Und nein, nicht ausschliesslich die Corona-Pandemie.