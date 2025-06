Tod eines Fans überschattet Finale der Nations League

«Dieser Vorfall macht uns unfassbar traurig»

«Es gab einen medizinischen Notfall in der Münchner Arena, und trotz der besten Bemühungen des medizinischen Teams ist die Person leider um 00:06 Uhr (MEZ) verstorben», hiess es in einer Mitteilung der UEFA. «Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen.» Die Person soll laut mehreren Medienberichten vom Mittelrang der Tribüne gestürzt sein. Es wird bis dato von einem tragischen Unglück ausgegangen. Bei X erklärte der DFB am Montag: «Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden des Fussball–Fans, der im Rahmen des Nations League Finals in München gestern ums Leben gekommen ist. Dieser Vorfall macht uns unfassbar traurig.»