Tod seiner «Beverly Hills»-Kollegen: Für Jason Priestley ein «Schock»

Obwohl Shannen Doherty – die Priestleys Zwillingsschwester in der 1990er–Jahre–Hitserie spielte – mit ihren Angehörigen und in ihrem Podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty» offen über ihre Erfahrungen mit der langjährigen Krebserkrankung sprach, sagte Priestley der britischen Boulevardzeitung, dass auch ihr Tod für ihn ein Schock war. «Ich habe ihre Hartnäckigkeit und ihre Zähigkeit immer bewundert, und obwohl ich wusste, dass sie krank war, war ihr Tod eine grosse Überraschung und traurig für uns alle», sagte er über Doherty. «Sie hat so lange dagegen angekämpft und es schien, als würde sie es schaffen... bis sie es leider nicht mehr geschafft hat.»