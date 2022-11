Erfolgloser Kampf gegen die Sucht?

Auch in einer Entzugstherapie habe sich Carter noch in den Tagen vor seinem Tod befunden. Der letzten Session, die für den vergangenen Freitag angedacht war, verpasste er jedoch laut des Berichts. Am darauffolgenden Samstag wurde der Star leblos in seinem Haus aufgefunden.