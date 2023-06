Tod von Alan Arkin: Michael Douglas und weitere Stars kondolieren

Schauspielerin Natasha Lyonne (44), die mit Arkin in der Kultkomödie «Hauptsache Beverly Hills» (1998) spielte, erinnerte ebenfalls mit einem Social-Media-Post an den verstorbenen Mimen. Sie schrieb: «Ich liebe diesen Mann so sehr. Der liebste von all meinen Film-Vätern und so brillant, inspirierend und gütig über so lange Zeit.»