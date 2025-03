Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa: Daran starb ihr Hund

Kein Zugang zu Futter oder Wasser

Das Tier war im vergangenen Monat zusammen mit dem Ehepaar in dessen Haus in New Mexico tot aufgefunden worden. Die Beamten fanden bei der Entdeckung der Leichen am 26. Februar den Familienhund in einer Box vor, etwa 10 bis 15 Meter von Arakawas Leiche entfernt.