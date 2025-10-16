Tod von Jack White: Polizei hat keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Berliner Polizei habe der Tageszeitung zudem bestätigt, dass am Morgen des heutigen Donnerstag ein Anruf bei den Behörden eingegangen sei. Eine Sprecherin der Polizei habe erklärt, dass ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde und der Leichnam Whites für eine Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht werde. Derzeit gehe man davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliege, nach aktuellem Stand handle es sich wohl um Suizid.